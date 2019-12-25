مغردون بالتهاني.. نواب صادقون يباركون للشعب العراقي اقرار قانون انتخاب مجلس النواب

2019/12/25 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

هنئ نواب كتلة صادقون النيابية، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي باقرار قانون انتخاب مجلس النواب العراقي.

واعتبر نواب صادقون اقرار القانون بحسب تغريدات لهم

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