النجف الاشرف تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

2019/12/25 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

اعلن مجلس محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الحافظة غدا الاربعاء.

وقال محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، في بيان

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