6 طرق طبيعية لعلاج “حرقان البول”

2019/12/25 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حرقان البول هو الشعور بألم شديد أثناء التبول، حيث يعاني منه الكثير من الناس، وعادةً ما يكون مصحوباً بألم في المثانة أو الحالب، أو حكة داخلية عند النساء، أو تغير في لون البول، الأمر الذي يسبب الشعور بالقلق، وعدم الراحة، لذلك ينبغي معرفة الأسباب التي تؤدّي إلى الإصابة بهذه الحالة.ومن الأسباب التي […]

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