وفاة ناشط مدني في الديوانية بعد أيام على استهدافه بعبوة لاصقة

2019/12/25 | 00:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الناشط المدني ثائر كريم الطيب، اليوم الثلاثاء، في احدى مستشفيات مدينة الديوانية بعد أيام على استهدافه بتفجير عبوة لاصقة وضعت اسفل عجلته التي كان يستقلها مع رفيقه الناشط علي المدني.ونعى اصدقاء الناشط ثائر الطيب في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اجريت له عمليات جراحية إثر التفجير الذي استهدفه وسط الديوانية.وكان الطيب قد […]

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