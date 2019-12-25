3 أعراض غريبة ومبكرة للحمل تعرّفي عليها

2019/12/25 | 00:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قبل موعد الدورة الشهرية المرتقبة تظهر بعض الأعراض، التي تعني وجود الحمل، وقد توصلت لها الأمهات والجدات قديماَ بالخبرة والممارسة والتجريب، وأثبت العلم صحتها، ولذلك تقدم لنا الدكتورة شيماء يوسف، بكالوريوس صيدلة جامعة الأزهر، هذه المجموعة من الأعراض التي تبين الحمل قبل التحليل وحلول موعد الدورة الشهرية القادمة التي لن تحدث بالطبع ونقول […]

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