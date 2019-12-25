وفاة الناشط ثائر الطيب من أهالي الديوانية متأثراً بإصابته في عملية اغتيال

2019/12/25 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بوفاة الناشط المدني ثائر كريم الطيب، بعد اصابته بانفجار عبوة لاصقة ...





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