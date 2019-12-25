ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران

2019/12/25 | 00:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أنه لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران، نافيا وجود أي علاقات بين طهران وواشنطن...

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