بعد نفي اخبار العطلة.. محافظ النجف يـعلن: يوم غد عطلة رسمية في المحافظة

2019/12/25 | 00:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية ليوم غد الأربعاء في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بمناسبة أعياد رأس السنة وردًا لموقفهم الوطني في إيقاف الإحتفال بهذه المناسبة ان يوم غد الإربعاء المصادف 25/12/2019 عطلةً رسميةً في عموم المحافظة عدا الدوائر الصحية والأمنية".

واضاف ان "النجف الأشرف كانت ولا زالت حاضنة لجميع العراقيين بمختلف اطيافهم ومكوناتهم تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وان موقف شركائنا الأساسين في الوطن موقفٌ يثمن وهذا جزءٌ من رد الجميل لهم".

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