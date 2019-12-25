انصار الله يسقطون طائرة مسيرة للتحالف السعودي في نجران

2019/12/25 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيز - اليمن

أعلن “أنصار الله” الحوثية، امس الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم

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