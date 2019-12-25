مقررة الامم المتحدة: الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي مهزلة

2019/12/25 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

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وصفت رئيسة التحقيق المستقل في جريمة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهي مقررة الامم المتحدة أنييس كالامار الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي

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