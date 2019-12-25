وفاة الناشط ثائر الطيب متأثرا بجروحه في محاولة اغتياله بعبوة لاصقة قبل عدة ايام في الديوانية

2019/12/25 | 00:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توفي الناشط المدني، ثائر كريم الطيب اليوم الاربعاء، متأثرا بجروحه في محاولة اغتياله بعبوة لاصقة قبل عدة ايام في الديوانية.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "الناشط المدني ثائر كريم الطيب، توفي قبل قليل متأثراً بجراحهِ البليغة في مستشفى الديوانية بعد 9 إيام من إصابته أثناء عملية الإغتيال التي دُبرت له بعبوة لاصقة وضعت داخل سيارته في الديوانية".

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