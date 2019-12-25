الاعلان عن إنشاء 17 مدينة ذكية جديدة في دولة عربية

2019/12/25 | 00:58 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، أن بلاده تعمل على إنشاء 17 مدينة جديدة ستكون ذكية وترتكز على تكنولوجيا الأشياء.وأضاف الوزير خلال لقاء له على فضائية...

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