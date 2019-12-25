2019/12/25 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تكنولوجيا

تعتزم خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب إضافة قسم جديد إلى مقاطع الفيديو يتيح للمستخدمين تضمين معلومات عن الأشخاص والقنوات، التي تظهر في الفيديو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة جديدة تعتزم "يوتيوب" اطلاقها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزة جديدة تعتزم "يوتيوب" اطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).