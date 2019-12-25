الاعلام البرازيلي يعلن نقل الرئيس

2019/12/25 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت الرئاسية البرازيلية، اليوم الاربعاء، أنه "جرى نقل الرئيس جايير بولسونارو و للمستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء

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