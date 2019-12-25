المحمود يبحث سبل التعاون بين القضاء العراقي والمصري

2019/12/25 | 01:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحث رئيس المحكمةِ الاتحادية العليا مدحت المحمود مع سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، تعزيز التعاون بين القضاء العراقي والمصري في المجال الدستوري.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، ان رئيس المحكمة، اكد خلال اللقاء، اهمية تبادل الخبرات في ما يخص المجال الدستوري، اضافة الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مبينا ان المحكمة حريصة على دعم الحريات العامة واهمها حق التعبير عن الراي.



بينما شدد، السفير موسى على اهمية دور المحكمة الاتحادية في العراق وما تصدره من احكام وقرارات، معربا عن استعداد بلاده لادامة التعاون في مجال القضاء الدستوري.

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