2019/12/25 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين أعضائها العاملين للمشاركة في المعرض السنوي الشامل للفن التشكيلي الذي تقيمه الجمعية سنويا عند مطلع كل عام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض الفنانين التشكيليين ينتظر مشاركة اعضائه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض الفنانين التشكيليين ينتظر مشاركة اعضائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).