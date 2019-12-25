2019/12/25 | 01:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المتظاهرون يقطعون سريع القاسم بالنعش الرمزي للشهيد ثائر الطيب

اخبار مباشرة

المتظاهرون يقطعون سريع القاسم بالنعش الرمزي للشهيد ثائر الطيب

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يقطعون سريع القاسم بالنعش الرمزي للشهيد ثائر الطيب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يقطعون سريع القاسم بالنعش الرمزي للشهيد ثائر الطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).