اعتقال 8 اشخاص دخلوا باشتباك مسلح مع الشرطة في الناصرية

2019/12/25 | 01:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال 8 اشخاص دخلوا باشتباك مسلح مع الشرطة في الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم اعتقال 8 أشخاص بنزاع عشائري تحول فيما بعد لاشتباك مع القوات الأمنية التي طوقت مكان الحادث وقامت وقامت باعتقال جميع أطراف النزاع".

واضاف ان "الحادث وقع بحي سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، لافتا الى انه تم تعزيز المنطقة بقوات ضخمة للسيطرة على مكان الحادث".

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