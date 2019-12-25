خطوة تقرب إريكسن من الانتقال الى الكتيبة الملكية

2019/12/25 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

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اقترب اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس"

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