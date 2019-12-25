سالم ينتقد الصمت الحكومي ازاء الانتهاكات الامريكية للسيادة العراقية وهي على اراضيه

2019/12/25 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

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