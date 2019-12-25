مرتضى العبيدي - ستالين والثورة بقلم راوول ماركو/ ترجمة مرتضى العبيدي

2019/12/25 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مرتضى_العبيدي بمناسبة الذكرى 140 لميلاد القائد الأممي جوزيف ستالين (21 ديسمبر 1879)، ننشر هذه الترجمة لنص كتبه الرفيق راوول ماركو القيادي بالحزب الشيوعي الاسباني الماركسي اللينيني بمناسبة الاحتفال بمائوية ثورة أكتوبر والمنشور بالعدد الخاص بهذا الحدث العظيم لمجلة "وحدة وصراع"، اللسان المركزي للندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية."الزعماء يأتون ويذهبون، لكن الشعب باق.وحده الشعب لا يفنى، ......

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