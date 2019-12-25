سامي الذيب - مصادري لقراءات القرآن المختلفة

2019/12/25 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب اعتمادا على طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن (يمكن تحميلهما أز طلبهما من موقعي أو طلبها من أمازون مع كتبي الأخرى من هذا الرابطhttps://www.sami-aldeeb.com/livres-books/) بدأت برنامج اسميته "الفهم السليم للقرآن الكريم" أقوم من خلاله بتقديم تفسير للقرآن موجه ليس للمسلمين ولكن للجميع دون تمييزويمكن مشاهدة كل الحلقات من هذا الرابطhttps://www.youtube.co......

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