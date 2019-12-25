2019/12/25 | 02:04 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "زلزالا قوته ست درجات هز وسط كولومبيا".
ووقع الزلزال على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط كولومبيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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