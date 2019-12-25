زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط كولومبيا

2019/12/25 | 02:04 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "زلزالا قوته ست درجات هز وسط كولومبيا".

ووقع الزلزال على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب

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