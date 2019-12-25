مصر تعلن تمسكها بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

2019/12/25 | 02:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - مصر

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، امس الثلاثاء، تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت الوزارة في بيان

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