مقتل وإصابة 8 من قوات الأمن جراء انفجار وسط و شمالي العراق

2019/12/25 | 02:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل وإصابة ثمانية من عناصر الجيش والشرطة بحادثين منفصلين، الأول بانفجار عبوة ناسفة، والثاني بإطلاق نار وسط وشما...

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