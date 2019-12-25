بالصور .. احراق مقار بدر والدعوة والعصائب في الديوانية عقب الاعلان عن استشهاد الطيب

2019/12/25 | 02:31 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:احرق محتجون غاضبون، الاربعاء، مقرات تابعة لمنظمة بدر وحركة عصائب اهل الحق وحزب الدعوة الاسلامية عقب الاعلان عن وفاة الناشط المدني ثائر الطيب متاثرا...

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