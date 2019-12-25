الجيش اللبناني يرفض الانسحاب من الساحات ويعزز قوة حماية المتظاهرين

2019/12/25 | 02:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن قواته تستخدم القوة القانونية المشروعة لحماية المتظاهرين في الساحات.وقال قائد بالجيش في تصريحات لوسائل اعلام لبنانية، اطلعت عليها "لم ولن ننسحب ولن نترك المتظاهرين، ولن نترك المندسين للتخريب".وأوضح أن الأوامرتتضمن حماية المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على حرية الآخرين وأنه لا تمييز بالتوقيف ولا باستخدام القوة.يذكر أن معظم الكتل النيابية كانت أجمعت في وقت سابق على تشكيل حكومة اختصاصيين من المستقلّين، وهو ما أكد عليه أيضًا الرئيس المكلّف حسان دياب في الاستشارات النيابية المُلزمة وغير المُلزمة من اجل تسوية الازمة الراهنة وعودة الحياة الى طبيعتها.

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