بالفيديو.. تعرض الفنان اوس فاضل (كامل مفيد) لمحاولة اغتيال في العرصات وسط بغداد

2019/12/25 | 02:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنجا الممثل الكوميدي اوس فاضل المعروف بشخصية "كامل مفيد" في البرنامج الكوميدي "ولاية بطيخ"، مساء اليوم من محاولة اغتيال فاشلة في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله تعرض السيارة التي يقودها اصابتها باطلاقات نارية، فيما نجا من اي اصابة تذكر.

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