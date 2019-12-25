عباس لـ(دجلة): القوى السياسية رضخت للمتظاهرين والمرجعية بإقرارها قانون الانتخابات

2019/12/25 | 02:31 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس ،اليوم الثلاثاء، ان القوى السياسية رضخت للمتظاهرين والمرجعية بإقرارها قانون الانتخابات الجديد.وأوضح عباس في حديثه لدجلة، ان البرلمان...

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