العمل: 100 ألف مستفيد من قانون ذوي الإعاقة خلال 2019

2019/12/25 | 02:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول 100 ألف معاق بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة هذا العام، بينما كثفت جهودها المشتركة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والوزارات لدعم هذه الشريحة.

وقال مدير هيئة رعاية ذوي الاعاقة عصام عبد اللطيف، في الاحتفالية السنوية ليوم الاعاقة العالمي الذي نظمه تجمع المعاقين في العراق بمشاركة مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الاعاقة وحضرته "الصباح": ان وزارة العمل عملت على شمول اكثر من 100 ألف معاق خلال العام الحالي بقانون ذوي الاعاقة بعد اطلاقها الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول بامتيازات هذا القانون المرقم 38 لسنة 2013، ومنحت الوزارة نحو اربعة آلاف و500 اجازة للمعين المتفرغ بحسب القانون المذكور، فضلا عن منح نحو 158 الف مستفيد راتبا بحسب القانون نفسه.

واشار الى اطلاق مشروع (اصدقاء) للتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الاعاقة لدعم هذه الشريحة، اضافة الى ان الوزارة تسعى لاعداد سياسة ادماج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

واوضح عبد اللطيف ان الوزارة تبنت قضايا ذوي الاعاقة وتسعى لتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المتضررة بمساندة المنظمات المدنية والدولية الساعية لدعم حقوق هذه الفئة من المجتمع، حيث تعمل للوصول الى جميع الأشخاص من ذوي الاعاقة لشمولهم بقانون الهيئة وامتيازاتها وتقديم التسهيلات التي من شأنها الاسهام في التخفيف عن كاهل المعاق ومساعدته بحسب حالته.

واضاف ان الوزارة اجرت زيارة ميدانية تفقدية لمراكز تأهيل المعاقين المستلمة من وزارة الصحة، لاسيما بعد الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة فيها بهدف تقديم الدعم اللوجستي للمراكز للنهوض بواقعها الخدمي وفق سياسة الاندماج المجتمعي، داعيا الى فتح افاق عمل مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها بهذا المجال.

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