استطلاع للنزاهة: قـطاعات التعيـينات والصحـة الأكثـر فساداً

2019/12/25 | 02:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أظهرت نتائج استطلاع أجرته هيئة النزاهة، أن نسبة الفساد في قطاعي التعيينات والصحة والبيئة تُعدَّ الأكثر بين قطاعات الدولة.

واوضح بيان صحفي اصدرته دائرة البحوث والدراسات في الهيئة وتلقته "الصباح": انها اجرت استطلاعاً للرأي للتعرف على آراء المواطنين بشأن قطاعات الدولة التي تشهد فساداً أكثر من غيرها، مبيِّنةً أنَّ القطاعات التي تم اختيارها لاستطلاع الآراء بشأنها شملت: التربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات العامة والعقود الحكومية والتعيينات.

وأوضح أن نسبة 42 بالمئة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم أكدوا أن قطاعي التعيينات والصحة والبيئة هما الأكثر فساداً، وأشار 40 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الفساد في العقود الحكومية أكثر من غيره.

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