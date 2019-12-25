طلال الحريري - سقوط الإسلام السياسي في ظل المتغيرات الجيوسياسية

2019/12/25 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الحريري يعد الاسلام السياسي ظاهرة دولية ليست جديدة وانما تعود للنصف الأول للقرن العشرين حيث ولدت رؤيته بعد تجليات ومتغيرات سياسية ودولية وفكرية ساهمت بانحسار الاسلام والتجارب الاسلامية الاصولية التي كان اخرها الدولة العثمانية.والاسلام السياسي منهجا صلبا اصوليا منذ ولادته وتأسيس الحركة الاخوانية التي اصبحت الوعاء الفكري للحركات والتنظيمات الاسلامية السنية والشيعية على مبدأ( الاسلام دين ودولة يصلح لكل مكا......

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