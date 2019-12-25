البابا فرنسيس يدعو الى الحب غير المشروط وبلا مقابل في عظة الميلاد

2019/12/25 | 04:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان-(أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس مساء الثلاثاء خلال عظة الميلاد التقليدية التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في كنيسة القديس بطرس في روما، الى إشاعة التحابب “غير المشروط” والذي لا يكلف شيئا وذلك في مقابل منطق المتاجرة.وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عديد اتباعها 1,3 مليار نسمة في العالم، “الميلاد […]

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