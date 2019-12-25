زيادة التخصيصات المالية  لناديي الزوراء والميناء

2019/12/25 | 04:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يزيد التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء بغداد – الزمان عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة المستقيل عادل عبد المهدي.وقال بيان امس ان (المجلس وافق على احتساب الشهادة غير المصرّح بها المقدمة الى الادارة قبل اصدار هذا القرار بشرط مطابقة الاختصاص ووجود الحاجة عند التعيين وللادارة العليا السلطة التقديرية لماجاء […]

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