قرار عاجل من نيابة امن الدوله العليا ضد اليوتيوبر “شادى سرور”

2019/12/25 | 05:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء، حبس اليوتيوبر الشهير شادي سرور 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة عليها، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وتضم القضية رقم 488 العديد من الشخصيات الشهيرة من أبرزهم: «كمال خليل […]

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