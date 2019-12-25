أفضل المناطق لقضاء “ليلة رأس السنة” في الإمارات

2019/12/25 | 05:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يحتفل العالم من كل عام بليلة رأس السنة الجديدة ، حيث يعتبر الناس هذه الليلة بداية لكل شي جديد، وعام جديد للتطور والتقدم، فيبذل الجميع جهودهم لاختيار المكان المناسب لقضاء هذه الليلة بأقل التكاليف وتلبية أذواقهم، وتبدأ الدول بالتجهيز لهذه الليلة بهدف تحقيق السعادة للناس والرفاهية، وهذا ما تقوم به دولة الإمارات العربية […]

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