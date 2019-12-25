توقعات الأبراج : الأربعاء 25 ديسمبر 2019

2019/12/25 | 05:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير.قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك.الثور 20 نيسان – 20 أيار عزيزي برج الثور،تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف […]

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