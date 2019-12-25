بعد وفاة ناشط مدني.. محتجون يحرقون مقار احزاب في محافظة عراقية

2019/12/25 | 07:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضبون في الساعات الاولى من فجر اليوم الاربعاء على اضرام النيران في مقار احزاب اسلامية شيعية في محافظة الديوانية بعد وفاة ناشط في التظاهرات متأثرا بجراحه اثر محاولة اغتيال تعرض لها قبل ايام.

واحرق المتظاهرون مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وتوفي في وقت متأخر من ليلة امس بالديوانية الناشط في حراك الاحتجاجات ثائر الطيب متاثراً بجراحه بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة منذ 9 أيام.

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