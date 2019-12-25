2019/12/25 | 07:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان الحداد 3 أيام في الديوانية على خلفية استشهاد الناشط المدني ثائر الطيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 07:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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