داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

2019/12/25 | 08:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان عناصر تنظيم داعش قتلت شخصين بعد ان اختطفتهما بينما قتل ثالث في كمين بعد ان اراد نقل جثتيهما وذلك جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر ان عناصر تنظيم داعش اختطفوا مساء امس الثلاثاء اثنين من قرية الحلوات جنوب غرب كركوك وبعد ساعات من اختطافهما تم قتلهما ومن ثمَ تم الاتصال بأهل المغدورين بواسطة اجهزتهما المحمولة

واضاف المصدر انه بعد ذهاب اهالي القرية لجلب جثتي القتيلين تعرضوا الى كمين ليقتل شخص اخر.

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