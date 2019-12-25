عبد المهدي يكلف {العبودي} بقيادة الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء

2019/12/25 | 08:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كلف رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي مستشاره العسكري لشؤون الحشد الشعبي الفريق الركن تحسين العبودي الملقب بـ "ابو منتظر الحسيني" بمنصب قائد الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء.

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