النقد الدولي ينصح حكومة السودان برفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف

2019/12/25 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مسؤولو صندوق النقد الدولي، مناقشات في الخرطوم حول التطورات الاقتصادية في السودان، ووضعوا

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