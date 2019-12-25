انباء عن ترشيح البناء محافظ البصرة لمنصب رئيس مجلس الوزراء

2019/12/25 | 08:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي، بان تحالف البناء بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد رشح محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني لشغل منصب رئيس مجلس […]

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