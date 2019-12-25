فيصل القاسم يتحدى حاكم العربي: كأنك رجل

2019/12/25 | 09:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما شرسا على حاكم عربي شهير بكلمات لاذعة .وسخر “القاسم” من رئيس النظام السوري بشار الأسد وادعاءه السيطرة على كامل سوريا قائلا في حلقة برنامجه : كنك رجل يا بشار ..اذهب للساحل السوري.ونشر “القاسم” نكتة ساخرة من حساب ساخر لبشار الأسد يقول فيها: إذا كنتم مصرين […]

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