الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار

2019/12/25 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، عن اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر...





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