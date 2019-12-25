ترحيب ورفض للتصويت على قانون الإنتخابات الجديد في العراق

2019/12/25 | 09:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان العراقي على مواد قانون الانتخابات بعد جدل واسع رافق اكمال التصويت على المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة منه وصولا الى باقي المواد.ومن...

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