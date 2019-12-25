طفرات في الحيوانات المنوية لدى الأب تتنبأ بخطر يتربص بأطفاله

2019/12/25 | 09:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن الطفرات في الحيوانات المنوية لدى الأب يمكن أن تتنبأ بخطر إصابة الطفل بالتوحد.ويمكن أن تظهر العيوب الوراثية المعروفة باسم “طفرات دي نوفو”، في الحمض النووي للطفل، من خلال مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية.ووجد الباحثون أن 15% من الرجال، الذين ينجبون أطفالا مصابين بالتوحد، لديهم تلك الطفرات المسببة للأمراض في

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