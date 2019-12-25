عبوة ناسفة على ظهر مواطن مقيّد في الديوانية

2019/12/25 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة مكافحة المتفجرات في محافظة الديوانية من انقاذ مواطن عثر عليه مقيد الأيدي والأرجل، ولصق على ظهره عبوة ناسفة زرعها مسلحون بعد اختطافه.

وبحسب وسائل اعلام عراقية فإن المواطن تعرض لهذه الحادثة بعدما قامت مجموعة مجهولة باختطافه في حي رفعت وسط محافظة الديوانية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرجل الذي تم إنقاذه والى جانبه عناصر من مكافحة المتفجرات.

وتشهد بعض مناطق العراق انفلاتاً امنياً

بعد قيام عناصر من الميليشيات باختطاف مواطنين وناشطين وقتلهم، الى جانب عمليات الاغتيال التي ازدادت مؤخراً مع ارتفاع منسوب الاحتجاجات.

عثر عليه مقيد الأيدي والأرجل

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