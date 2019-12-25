ليفاندوفسكي البطل وميسي الوصيف.. بهذا الأمر

2019/12/25 | 09:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سينهي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عام 2019 كأفضل هداف على مستوى النخبة.

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