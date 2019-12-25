2019/12/25 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما شرسا على حاكم عربي شهير بكلمات لاذعة .
وسخر “القاسم” من رئيس النظام السوري بشار الأسد وادعاءه السيطرة على كامل سوريا قائلا في حلقة برنامجه : كنك رجل يا بشار ..
اذهب للساحل السوري.
ونشر “القاسم” نكتة ساخرة من حساب ساخر لبشار الأسد يقول فيها: إذا كنتم مصرين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيصل القاسم يتحدى حاكم عربي: كأنك رجل!!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وسخر “القاسم” من رئيس النظام السوري بشار الأسد وادعاءه السيطرة على كامل سوريا قائلا في حلقة برنامجه : كنك رجل يا بشار ..
اذهب للساحل السوري.
ونشر “القاسم” نكتة ساخرة من حساب ساخر لبشار الأسد يقول فيها: إذا كنتم مصرين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيصل القاسم يتحدى حاكم عربي: كأنك رجل!!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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